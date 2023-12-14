"Автодор" озвучил стоимость проезда по трассе М-12

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Проезд для легкового транспорта по трассе М-12 "Восток" от Москвы до Казани составит почти 4,5 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу госкомпании "Автодор".

Указывается, что проезд на легковушке от столицы до Казани обойдется в 4 481 рубль, от Нижнего Новгорода до Казани – 1,6 тысячи рублей, а на грузовом транспорте – 3,4 тысячи рублей.

Кроме того, в "Автодоре" подчеркнули, что тарифы на проезд по открытым участкам трассы М-12 после запуска движения от Москвы до Казани не изменятся. До конца текущего года планируется открыть автомобильное движение по всем 810 километрам автодороги, отметили там.

В пресс-службе добавили, что водители могут сэкономить до 15% при оплате поездки по трассе М-12 за участие в программе лояльности, с помощью которой можно копить баллы за проезды по платным участкам "Автодора". Тогда цена проезда по М-12 от столицы до Казани для легковушки составит 3 809 рублей.

Ранее президент РФ пообещал проверить информацию о тарифах на трассе М-12 "Восток". Причиной этому послужил вопрос от москвича, по расчетам которого стоимость проезда от Москвы до Казани по данной дороге может составить порядка шести тысяч рублей.

Трассу М-12 продлят до Тюмени