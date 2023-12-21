Сергей Собянин принял участие в открытии трассы М-12 "Восток" до Казани

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Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия автомобильной дороги М-12 "Восток" от Москвы до Казани. Мэр заявил, что трасса увеличит транспортную связность, а также раскроет социальный потенциал регионов.

"Все шесть регионов нашей страны, которые объединяет эта трасса, конечно, получат огромные плюсы", – подчеркнул градоначальник.

В ходе строительства дороги были возведены технически сложные объекты, среди которых есть мост через Волгу под Казанью длиной более трех километров. Благодаря этому местные жители смогут проехать по нему быстрее.

Протяженность трассы от Москвы до Казани составляет 810 километров. Ее строительство завершили на семь месяцев раньше. Запуск движения способен положительно повлиять на социально-экономическую обстановку в 12 регионах страны. Благодаря новой автомобильной дороге время в пути до Казани сократится до 6,5 часа. Магистраль возводили в качестве дублера существующей трассы М-7 "Волга".

21 декабря Владимир Путин открыл движение по автомобильной дороге М-12 "Восток" от Москвы до Казани. Он напомнил, что благодаря вводу в строй трассы протяженностью 800 километров улучшится комфорт самих поездок, а также их безопасность. Вырастут и объемы грузоперевозок.

Также российский лидер поблагодарил всех специалистов, которые принимали участие в строительстве этой магистрали.

Скоростная трасса М-12 является частью транспортного маршрута "Россия". Она проходит по территории пяти субъектов РФ: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, а также республик Чувашия и Татарстан.

Тарифы на проезд по открытым ранее участкам дороги останутся без изменений. Полная стоимость проезда для легкового автомобиля от столицы до Казани будет стоить почти 4 500 рублей.

Путин и Собянин запустили движение по скоростной трассе "Восток" от Москвы до Казани