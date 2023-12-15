Путин анонсировал "десятилетие большой стройки" в РФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Предстоящее десятилетие будет в России периодом "большой стройки", масштабных проектов. Об этом Владимир Путин заявил во время выступления на Железнодорожном съезде.

В частности, проекты будут связаны с железной дорогой.

"Мы расширяем БАМ, Транссиб, модернизируем другие магистрали и подходы к морским портам, включая Азово-Черноморский и Каспийский бассейны", – подчеркнул президент.

По его словам, многие поколения железнодорожников в РФ создали мощную инфраструктуру и производственную технологическую базу. На данный момент страна реализует политику развития, а также создает новые возможности для роста экономики, расширения межрегиональных связей, укрепляет свой суверенитет.

Глава государства добавил, что РФ вместе с зарубежными партнерами работает над формированием железнодорожных маршрутов из центральной Сибири в сторону Монголии, Китая, портов Тихого и Индийского океанов.

Среди проектов Путин обозначил железнодорожную ветку от БАМа в Якутию, Тихоокеанскую железную дорогу, мосты через Лену и Амур. Он считает, что они помогут напрямую связать российские железнодорожные транспортные маршруты и логистические узлы на юге и юго-востоке Евразии.

Говоря о других проектах, российский лидер упомянул развитие транспортного коридора Север – Юг, который свяжет порты РФ с гаванями на побережье Индийского океана и Персидского залива.

Помимо этого, Путин рассказал про Мурманский транспортный узел. Он заверил, что его мощность планируют наращивать. Еще один транспортный коридор пройдет через Урал и Сибирь.

Подчеркивается, что его ключевыми элементами являются модернизация центрального участка Транссиба, в том числе Западно-Сибирской железной дороги на территории Томской, Новосибирской, Кемеровской, Омской областей и Алтайского края. Речь про строительство Северного широтного хода и создание новой Северо-Сибирской железнодорожной магистрали.

Также Путин отметил, что российские железные дороги обеспечивают надежные воинские перевозки и поставки на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Кроме того, в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции российский президент заявил, что высокоскоростные магистрали (ВСМ) могут появиться не только между Москвой и Санкт-Петербургом, но и в направлении юга.

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