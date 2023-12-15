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15 декабря, 15:24

Транспорт

Путин заявил, что железные дороги РФ надежно обеспечивают воинские перевозки

Фото: 123RF/humannet

Российские железные дороги обеспечивают надежные воинские перевозки и поставки на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом заявил Владимир Путин на Железнодорожном съезде.

"Особо отмечу, что наши железные дороги успешно справляются с возросшей нагрузкой на южном и юго-западном направлении, надежно обеспечивают воинские перевозки, поставки сырья, комплектующих на оборонные предприятия", – цитирует президента ТАСС.

Ранее Михаил Мишустин потребовал оперативно нарастить выпуск продукции, востребованной на фоне СВО. Для этого он призвал в полной мере задействовать возможности ОПК и начать активно привлекать предпринимательское сообщество.

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