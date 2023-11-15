Мишустин назвал шесть главных задач для России в сфере транспорта

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Михаил Мишустин перечислил шесть ключевых задач в транспортной сфере, которые предстоит решить России. Глава правительства озвучил их, выступая на форуме "Транспорт России", передает ТАСС.

Среди них – укрепление связанности территорий, а также создание условий для более активных поездок россиян по стране, что предполагает развитие авиации, железных и автомобильных дорог.

Вторая задача – это повышение доступности перевозок, третья – увеличение провозной способности ключевых транспортно-логистических коридоров, в особенности на Восток.

Также премьер заявил о необходимости достичь полноценной технологической независимости, но без потери качества, и интегрировать новые регионы, обновить на этих территориях дороги и другую инфраструктуру. Последняя задача – это подготовка квалифицированных специалистов.

Ранее премьер-министр подписал постановление о продлении автомагистрали М-12 до Тюмени. Теперь во всех официальных документах маршрут трассы М-12 "Восток" должен излагаться в новой редакции: Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень.

Трассу планируют продлить за счет включения в ее состав других дорог: участка трассы М-7 "Волга" – от Казани до Дюртюли, новой дороги Дюртюли – Ачит, участка Ачит – Екатеринбург автодороги Пермь – Екатеринбург, а также автодороги от Екатеринбурга до Тюмени.

В результате продление магистрали будет выполнено в основном за счет реконструкции дорожного полотна, что позволит завершить дорогу уже в следующем году.



Стала известна стоимость проезда по трассе М-12