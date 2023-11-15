РЖД планируют показать беспилотную "Ласточку" летом 2024 года

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Холдинг "Российские железные дороги" планирует показать беспилотное движение поездов "Ласточка" будущим летом, рассказал глава РЖД Олег Белозеров Михаилу Мишустину на выставке "Транспорт России" в Москве.

По его словам, в центре управления будет стоять пульт, с которого можно будет управлять сразу четырьмя поездами. Он добавил, что тренажерная система может автоматически вести учет, менять задания, проводить аналитику прогресса обучаемого и имитировать реальные ситуации для их отработки.

"Все технологии, как вы нам поручаете, российские. В части проработок мы немного задержались, задержались на год. Мы переделали вместе с машиностроителями "Ласточку" полностью российскую, и все программное обеспечение теперь российское. В следующем году летом продемонстрируем беспилотное движение", – цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что РЖД планирует внедрить на вокзалах услуги роботов-носильщиков для транспортировки багажа пассажиров. Воспользоваться функцией можно будет с помощью заранее установленного на смартфон приложения. В компании уверены, что технология позволит сократить время оказания услуги и снизить ее стоимость.

РЖД планируют интегрировать в систему работы вокзалов 50 роботов. Они появятся на платформах Московской и Северо-Западной региональных дирекций железнодорожных вокзалов. Предложения по данному вопросу компания будет принимать до 25 декабря.

Беспилотные "Ласточки" появятся в Москве в 2024 году