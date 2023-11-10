РЖД запустили тематические вагоны по творчеству мордовского скульптора Эрьзи

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

В фирменных поездах "Мордовия" Москва – Саранск и "Премиум" Новороссийск – Москва появятся вагоны, посвященные творчеству мордовского скульптора Степана Эрьзи. Об этом сообщает пресс-служба Российских железных дорог (РЖД).

В каждом из поездов будет по два тематических вагона – купе и СВ. Их интерьеры оформят изображениями работ скульптора и информацией о его жизненном пути.

Поезда с передвижной экспозицией отправятся в первые рейсы 10 и 11 ноября: 10 ноября – из Москвы в Саранск, 11 ноября – из Москвы в Новороссийск. Фирменные поезда с тематическими вагонами будут курсировать до конца 2024 года. За это время с творчеством скульптора ознакомятся свыше 60 тысяч пассажиров.

Уточняется, что проект реализовали вместе с Международным фондом искусств имени С. Д. Эрьзи.

Ранее сообщалось, что в столице представили поезд Деда Мороза – 2023. В субботу, 11 ноября, он отправится из Великого Устюга в турне по 80 российским городам с праздничной программой.

Внутри украсили резиденцию и приемную Деда Мороза. Также там есть места для игр и квестов, сцена и кукольный театр.

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