Посвященный российскому движению детей и молодежи поезд запустили в метро Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Тематический поезд под названием "Будь в движении", посвященный российскому движению детей и молодежи "Движение первых", начал курсировать на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В конце 2022 года было создано российское движение детей и молодежи "Движение первых". Мы активно сотрудничаем с молодежными организациями. Например, в этом году Московское метро стало одной из площадок празднования Дня молодежи", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что пассажиры метро подробнее узнают о "Движении первых". Кроме того, тематический поезд расскажет об основных моральных ценностях, включая бережное отношение к природе, сохранение истории, уважение к людям и умение дружить. Так же в поезде с помощью QR-кодов можно вступить в это молодежное движение.

По Арбатско-Покровской ветке тематический поезд будет курсировать полгода.

Накануне на Арбатско-Покровской линии запустили поезд "Учитель – главная профессия на Земле". По словам первого замминистра просвещения России Александра Бугаева, это не просто состав, а история наставников-педагогов – Константина Ушинского, Василия Сухомлинского, Антона Макаренко, Игоря Иванова. В вагонах пассажиры смогут ближе познакомиться с этими учителями, а также с их высказываниями и мыслями.

Посвященный правилам безопасности поезд начал курсировать в метро Москвы