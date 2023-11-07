В Москве представили поезд Деда Мороза – 2023

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Российские железные дороги (РЖД) 7 ноября представили в Москве поезд Деда Мороза – 2023. В субботу, 11 ноября, он отправится из Великого Устюга в турне по российским городам, сообщает РИА Новости.

Поезд Деда Мороза совершит остановки в 80 городах. В 65 он представит полную праздничную программу, еще в 15 – короткую. Уже в новом году, 13 января, он вернется в Великий Устюг.

Внутри поезда есть празднично украшенные резиденция и приемная Деда Мороза, места для игр и квестов, сцена и кукольный театр. Также внутри разместили лавку с сувенирами Севера, буфет и ресторан. Пассажиры поезда – сам Дед Мороз и его команда, для которых отведены отдельные спальные вагоны.

Уточняется, что маршрут, расписание сеансов и билеты для посещения поезда Деда Мороза – 2023 будут доступны на сайте РЖД.

В первый раз праздничный поезд отправился в путь в 2021 году. В РЖД отметили популярность состава у детей и взрослых, в связи с чем его стали запускать ежегодно.

В прошлом году на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) запустили новогодний поезд "Иволга". Снаружи электропоезда были изображены известные новогодние персонажи, а информационные табло и окна оформили гирляндами из еловых веток.

Тематический поезд курсировал с конца декабря 2022 года по 8 января 2023-го.

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