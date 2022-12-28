28 декабря, 20:14Транспорт
Новогодний поезд "Иволга" запустили на МЦД-2
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
На втором маршруте Московских центральных диаметров запустили тематический поезд "Иволга 2.0", посвященный Новому году, сообщает пресс-служба Центральной ППК.
Вагоны поезда изнутри оформлены в новогоднем стиле. На стенах электропоезда изображены известные новогодние персонажи, а информационные табло и окна оформлены гирляндами из еловых веток.
Тематический поезд будет курсировать на МЦД-2 до 8 января включительно.
Ранее на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро снова запустили новогодний поезд "Еж". Внутри вагонов можно увидеть сияющие гирлянды, еловые ветки и стильные огненно-золотые шары.
Чтобы москвичи могли застать новогодний состав, Дептранс подготовил специальное расписание. Так, например, 31 декабря в течение дня поезд пройдет через каждую станцию шесть раз.
В предстоящие новогодние праздники в метро будут ходить 13 украшенных поездов. Их можно будет увидеть в том числе на Кольцевой, Сокольнической, Арбатско-Покровской и некоторых других линиях.
Кроме того, на улицы города выйдут украшенные гирляндами автобусы, электробусы и трамваи. Также в этом году украсили машины такси, на них нанесли специальную обклейку.
Москвичи показали украшенный к Новому году состав на станции метро "Выхино"
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