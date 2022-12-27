Собянин: метро, МЦК и наземный транспорт столицы будут работать всю новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте Москвы будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. В новогоднюю ночь также будут работать наиболее востребованные маршруты автобусов и трамваев.

В ночь с 6 на 7 января в столице продлят работу общественного транспорта. Так, метро и МЦК будут доступны до 02:00, МЦД – до 03:00, наземный транспорт – до 03:30. При этом в Москве будут работать ночные маршруты.

В ночь с 31 декабря на 1 января в столичном метро организуют трансляцию прямого эфира новогоднего обращения Владимира Путина, а на эскалаторах и в наземном транспорте пассажиры услышат поздравления от популярных артистов, например Сергея Безрукова, Димы Билана, Клавы Коки и других.

Перекрытий участков дорог в новогоднюю ночь не планируется. При этом отмечается, что в случае ограничения входа на Красную площадь с 22:00 31 декабря будут закрыты выходы 5, 6, 7 станции метро "Охотный Ряд".

Парковка в городе будет бесплатной с 1 по 8 января. Однако это не касается парковок закрытого типа со шлагбаумом.

Общественный транспорт столицы украсили к Новому году. Так, в Москве будут доступны 13 праздничных поездов в метро, 30 трамваев, 50 электробусов, 100 автобусов, 150 средств коммерческих перевозчиков и четыре автомобиля ЦОДД. Кроме того, в столичном метро разместили световые инсталляции, арки, елки, хвойные гирлянды, плакаты и стикеры.

В Москве установили пять "транспортных" елок, новогодние деревья столичного департамента ЖКХ. Бесплатно отправить открытку Деду Морозу, друзьям и близким можно на стойках "Живое общение", упаковать подарки и купить открытки можно на 10 стойках на станциях "Киевская", "Комсомольская", "Нижегородская", "Павелецкая", "Площадь Революции", "Пушкинская", "Савеловская", "Славянский бульвар", "Трубная", "Чкаловская". При этом на стойках на станциях метро "Александровский сад", "Баррикадная", "Белорусская", "Китай-город", "Кузнецкий Мост", "Курская", "Сретенский бульвар", "Черкизовская", "Тургеневская", "Улица 1905 года", "Павелецкая", "Дмитровская", "Речной вокзал", "Алексеевская", "Октябрьская", "Краснопресненская", "Маяковская" пассажиры получат праздничную упаковку в подарок при покупке от 1 000 рублей.

Желающие также смогут приобрести праздничные карты "Тройка".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве открыли более 4 тысяч адресов зимних развлечений в этом сезоне. Он поведал, что в городе пройдут мастер-классы, ярмарки, выступления. Кроме того, для москвичей доступны бесплатные катки, лыжные трассы и тюбинговые горки. Все желающие также могут посмотреть за птицами и белками в Щукинском парке и Всехсвятской роще.



Москвичи показали украшенный к Новому году состав на станции метро "Выхино"

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