Собянин: более 4 тыс площадок для зимнего досуга открыто в Москве

Фото: sobyanin.ru

В Москве открыли более 4 тысяч адресов зимних развлечений в этом сезоне. Об этом рассказал Сергей Собянин на своем сайте.

По его словам, в столице украсили оригинальным инсталляциями площади, улицы, набережные и парки. Бесплатные катки, ярмарки, мастер-классы, новогодние утренники и благотворительные программы будут доступны на 32 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". А на Манежной площади можно ознакомиться с марийской вышивкой, городецкой росписью, декорированием елочных шаров, созданием русских игрушек, резьбой по дереву и мезенской росписью.

Собянин рассказал, что мастер-классы по созданию ватных игрушек, росписи леденцов, созданию карнавальных масок, открыток и гирлянд пройдут на площади Революции. При этом на Тверской площади научат декорировать большие новогодние конфеты на елку, украшать свечи в технике декупажа и сервировать праздничный стол. Преподаватели МГТУ имени Баумана расскажут на Городецкой улице, как создать 3D-модель елочной игрушки в специальном программном обеспечении. Эксперты также познакомят желающих с био- и VR-AR технологиями.

Кроме того, мастер-классы по изготовлению ретроафиш с Московским Кремлем и высотками столицы пройдут на фестивальной площадке на улице Теплый Стан. Рисовать яркие новогодние открытки научат на Святоозерской улице, а упаковывать подарки – на Вешняковской улице. Любой желающий сможет научиться керлингу на Школьной улице.

Собянин подчеркнул, что главной площадкой в праздники станет ВДНХ. Там организуют интерактивные программы, мастер-классы по фигурному катанию и соревнования фигуристов на катке. Кроме того, посетителям покажут иммерсивный спектакль "Рождество желаний". Новогодние ярмарки с русской, кавказской, европейской, вьетнамской кухнями будут доступны на открытой площадке гастрономического пространства Restomarket и на площади Промышленности.

"Квестами и экскурсиями можно увлечься всей семьей. Детей и взрослых приглашают в тематические туры по музеям ВДНХ, на прогулки по празднично украшенной территории Выставки. Поклонники познавательного отдыха смогут по достоинству оценить культурно-просветительский проект "Знание. ВДНХ". Это спектакли, литературные вечера, музыкально-образовательные программы и лекции в Музее славянской письменности "Слово" и павильоне "Рабочий и колхозница", – указал Собянин.

Мэр Москвы поведал, что любители активного отдыха могут посетить тюбинговую горку на ВДНХ, лыжню в парке "Останкино", горнолыжный комплекс на Воробьевых горах. Он также добавил, что в Битцевском лесопарке доступны два катка и пять лыжных трасс, а в парке "Кусково" привели в порядок площадку для пинг-понга. Кроме того, в парке "Яуза" доступны четыре бесплатных катка с искусственным льдом, семь лыжных трасс и две тюбинговые горки.

"Ледовая премьера сезона – каток в парке у Северного речного вокзала. Его уже вовсю осваивают юные хоккеисты и маститые фигуристки. В их числе – олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая провела мастер-класс. На ГУМ-Катке открытые тренировки с детьми и взрослыми провела еще одна наша замечательная фигуристка – Евгения Медведева. После двухлетнего перерыва в "Сокольниках" вновь открылся искусственный каток "Лед", – написал градоначальник.

Катки доступны также в Парке Горького, саду "Эрмитаж", Измайловском парке и парке "Сказка" в Крылатском. Кроме того, в парке "Митино", Перовском парке и парке у прудов "Радуга" для москвичей доступны хоккейные площадки. Собянин отметил, что лыжные прогулки можно устроить в парках "Сокольники", "Царицыно", "Коломенский", Парке Горького и в усадьбе Воронцово. В "Лужниках" же открыта лыжно-биатлонная трасса. Там также можно пройти мастер-класс по биатлону или лыжным гонкам с профессиональным тренером. Тюбинговые горки открыли в парке 50-летия Октября, в музее-заповеднике "Царицыно", Перовском парке, парках "Кузьминки" и "Митино".

Собянин рассказал, что в Центре технических видов спорта "Москва" открылся прокат спортивного инвентаря. Там также можно будет отдохнуть после физических нагрузок и принять душ.

Понаблюдать за птицами и белками можно в Щукинском парке и Всехсвятской роще.

Ранее сообщалось, что в павильоне № 44 на ВДНХ стартовала программа "Добрые каникулы". Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что специалисты проведут свыше 80 мастер-классов, лекций и кинопоказов. В ходе программы благотворительный фонд помощи детям с инвалидностью "Движение вверх" организует мастер-класс по изготовлению новогодних открыток.



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