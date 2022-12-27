Трехнедельная программа "Добрые каникулы" стартовала на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В павильоне № 44 на ВДНХ стартовала программа "Добрые каникулы", которая продлится до 15 января 2023 года. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Совместную программу подготовили некоммерческие организации – они проведут для москвичей и гостей города больше 80 мастер-классов, лекций и кинопоказов. Всех желающих приглашают на новогоднюю благотворительную ярмарку", – приводят слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

В ходе программы благотворительный фонд помощи детям с инвалидностью "Движение вверх" организует мастер-класс по изготовлению новогодних открыток. Юные жители столицы также смогут посмотреть мультфильм и пройти квест "Как помочь котику Мультику?". 7 января гостям расскажут, как помогать животным, не потратив ни рубля.

На благотворительной ярмарке посетителям предложат приобрести товары, средства с продажи которых будут направлены подопечным НКО. Покупка товаров станет возможностью помочь детям с инвалидностью, приютам для бездомных животных и другим.

На выставке москвичи также смогут передать новогодние подарки жителям новых территорий и участникам спецоперации. Там работает пункт "Москва помогает". Точка располагается слева от арки главного входа ВДНХ.

В период новогодних каникул на ВДНХ состоятся и другие мероприятия для москвичей. С 2 по 8 января пройдут экскурсии "Новый год и Рождество в космосе" в центре "Космонавтика и авиация", 7 января на катке покажут иммерсивный спектакль "Рождество желаний".



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