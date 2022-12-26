Более 650 мероприятий можно будет посетить в Москве на каникулах по "Пушкинской карте"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московские школьники и студенты в новогодние каникулы смогут посетить более 650 культурных мероприятий по программе "Пушкинская карта", заявила заммэра столицы Наталья Сергунина. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Программа действует уже почти полтора года. За это время ребята могли посетить по "Пушкинской карте" 4,6 тысячи событий на городских площадках. Среди них – выставки, спектакли, мюзиклы, балет, лекции и творческие встречи с артистами и писателями. В предстоящие новогодние каникулы молодежь приглашают более чем на 650 мероприятий", – сказала она.

По словам Сергуниной, более 130 из них пройдут в учреждениях столичного департамента культуры. В частности, в Театре Терезы Дуровой с 2 по 8 января пройдут показы семейного мюзикла "Царевна Несмеяна", а в Московском областном театре юного зрителя 2 и 3 января – спектакля "Сказки Пушкина" на основе классических произведений русского классика.

"7 января в 14:00 в культурном центре "Зеленоград" покажут балет "Щелкунчик". А в галерее "Краснохолмская" до 8 января будет открыта выставка работ, созданных в соавторстве с искусственным интеллектом", – говорится в сообщении.

С анонсами всех мероприятий можно ознакомиться на портале mos.ru в разделе "Афиша". Отмечается, что на "Пушкинские карты", оформленные в 2022 году, было начислено 5 тысяч рублей, которые нужно использовать до конца декабря. 1 января на балансе вновь появится такая же сумма.

Программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября 2021 года. За счет средств проекта молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может посещать учреждения культуры по всей России. В виртуальном формате карту можно оформить на госуслугах или в приложении "Госуслуги.Культура".

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