Минкультуры распространило действие "Пушкинской карты" на военных

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В министерстве культуры РФ сообщили о распространении программы "Пушкинская карта" на военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель главы ведомства Ольга Ярилова во время рабочей поездки на Дальний Восток рассказала, что все больше учреждений подключаются к проекту, расширяется и перечень мероприятий.

"Мы сегодня решили вопрос, чтобы по "Пушкинской карте" могли ходить наши военнослужащие, это тоже была своего рода проблема, и, конечно же, мы будем думать вместе с правительством над тем, чтобы расширить категории участников "Пушкинской карты", – подчеркнула Ярилова.

Она подчеркнула, что 1,5 тысячи российских кинотеатров уже подключились к программе. Она напомнила, что по карте кинотеатры могут показывать отечественные фильмы, фильмы, созданные при поддержке Минкультуры, Фонда кино, регионов, а также ретроспективы и те фильмы, которые созданы без поддержки федерального бюджета.

Ранее глава платформы "PRO.Культура.РФ" и портала "Культура.РФ" Александр Минаев рассказал о подготовке расширенных возможностей для "Пушкинской карты". В частности, речь идет о компенсации мероприятий с выездом и питанием.

Программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября 2021 года. За счет средств проекта молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может посещать учреждения культуры по всей России. В виртуальном формате карту можно оформить на госуслугах или в приложении "Госуслуги.Культура".

