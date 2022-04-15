Оплату "Пушкинской картой" могут расширить на мероприятия с выездом

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Глава платформы "PRO.Культура.РФ" и портала "Культура.РФ" Александр Минаев сообщил о подготовке расширенных возможностей для "Пушкинской карты", передает РИА Новости.

По словам специалиста, в программу могут включить мероприятия с организацией выезда и питания – сейчас подобные услуги не допускаются и удаляются из каталога.

"Это особенность правил программы, тонкий транспортно-логистический момент. Тем не менее правила не прибиты гвоздями к стенке, и мы понимаем, что это гибкая история. Прямо сейчас проекты новых правил уже находятся на самом высшем уровне рассмотрения вплоть до формулировок", – заявил Минаев.

Деятель культуры подчеркнул, что "Пушкинская карта" работает по принципу субсидии, поэтому даже при расширении функционала могут быть реализованы ограничения по расстоянию и "пропорциям цены к стоимости целого продукта".

По словам Александра Минаева, заявки коммерческих предприятий, организованных ИП и ООО будет рассматривать федеральный экспертный совет, в то время как региональный экспертный совет займется региональными и муниципальными учреждениями. Предложения по включению в программу также проходят техническую модерацию.

Программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября 2021 года. За счет средств проекта молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может посещать учреждения культуры по всей России. В виртуальном формате карту можно оформить на госуслугах или в приложении "Госуслуги.Культура".

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, на конец марта к программе присоединились более 220 учреждений столицы. В их числе – театры, библиотеки, музеи, концертные площадки и другие учреждения культуры.

