В Госдуме предложил ввести "Чеховскую карту" для пенсионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину ввести "Чеховскую карту" для пенсионеров.
"Вы сами, правительство, определите, какие категории пенсионеров, какая сумма нужна для посещения театров, кинотеатров, музеев. Пенсионеры очень в этом нуждаются, это было бы правильно", – приводит слова Миронова РИА Новости.
Во время отчета в Госдуме Мишустин отметил, что "Пушкинскую карту" оформили более 4,5 миллиона молодых людей, а к участию в программе присоединились более 5 тысяч учреждений культуры.
Ранее в Ассоциации операторов фитнес-индустрии предложили создать в Москве аналог "Пушкинской карты", который можно было бы применять для оплаты спортивных занятий. Письмо с соответствующим содержанием было направлено на имя Сергея Собянина.
Программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября 2021 года. За счет средств проекта молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может посещать учреждения культуры по всей России. В виртуальном формате карту можно оформить на госуслугах или в приложении "Госуслуги.Культура".
В Москве предложили создать аналог "Пушкинской карты" для фитнеса
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