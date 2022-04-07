В Госдуме предложил ввести "Чеховскую карту" для пенсионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину ввести "Чеховскую карту" для пенсионеров.

"Вы сами, правительство, определите, какие категории пенсионеров, какая сумма нужна для посещения театров, кинотеатров, музеев. Пенсионеры очень в этом нуждаются, это было бы правильно", – приводит слова Миронова РИА Новости.

Во время отчета в Госдуме Мишустин отметил, что "Пушкинскую карту" оформили более 4,5 миллиона молодых людей, а к участию в программе присоединились более 5 тысяч учреждений культуры.

Ранее в Ассоциации операторов фитнес-индустрии предложили создать в Москве аналог "Пушкинской карты", который можно было бы применять для оплаты спортивных занятий. Письмо с соответствующим содержанием было направлено на имя Сергея Собянина.

Программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября 2021 года. За счет средств проекта молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может посещать учреждения культуры по всей России. В виртуальном формате карту можно оформить на госуслугах или в приложении "Госуслуги.Культура".

