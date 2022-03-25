В Москве могут создать спортивный аналог "Пушкинской карты"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Ассоциации операторов фитнес-индустрии предложили создать в Москве аналог "Пушкинской карты", который можно было бы применять для оплаты спортивных занятий. Письмо с соответствующим содержанием глава АОФИ Ольга Киселева направила на имя Сергея Собянина, сообщает ТАСС.

"Инициатива заключается в создании государственной программы для адресного приобщения молодежи к занятиям физической культурой. Эта программа может быть реализована по аналогии с "Пушкинской картой" в столичном регионе", – говорится в письме.

Карту предлагается назвать в честь известного русского и советского борца Ивана Поддубного. Предварительный номинал – 5 тысяч рублей. Эти деньги можно будет потратить на то, чтобы полностью или частично оплатить абонемент или тренировку в фитнес-клубе.

Кроме того, по словам Киселевой, представители фитнес-индустрии готовы проработать вопрос создания специальных предложений для обладателей карты. Например, низкая стоимость абонементов для молодого поколения может быть обеспечена за счет организации занятий в наименее посещаемые часы.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что более 8 миллиардов рублей, которые были сэкономлены после переноса из России международных соревнований, пойдут на развитие отечественного спорта. В частности, деньги направят на строительство спортивных объектов в регионах и проведение внутрироссийских соревнований.