Победители Паралимпиады "Мы вместе. Спорт" получат по 4 млн рублей

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Паралимпийцы, которые заняли первые места на Играх "Мы вместе. Спорт", получат по четыре миллиона рублей. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале российского правительства.

Уточняется, что за вторые места предусмотрены вознаграждения в размере 2,5 миллиона рублей, а за третьи – 1,7 миллиона. Кроме того, предусмотрены награды для тренеров и других специалистов, которые были задействованы в подготовке спортсменов.

Паралимпиада "Мы вместе. Спорт" прошла в Ханты-Мансийске с 18 по 20 марта. В ней приняли участие порядка 70 спортсменов. Провести данные соревнования было решено после того, как российскую сборную отстранили от участия в Паралимпиаде в Пекине.

Перед началом соревнований со спортсменами встретился Владимир Путин. В ходе встречи глава государства назвал верхом цинизма отстранение россиян от участия в зимних Паралимпийских играх. По его словам, от этого решения пострадали ни в чем не повинные люди.

