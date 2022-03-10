ТАСС/Christoph Soeder/dpa
Паралимпийские игры "Мы вместе. Спорт" состоятся с 18 по 21 марта. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ТАСС.
Политик уточнил, что соревнования пройдут в Ханты-Мансийске.
"В регионе есть вся необходимая спортивная и городская инфраструктура, соответствующая международным стандартам. Объекты для проведения состязаний расположены недалеко друг от друга, поэтому проблем с транспортной логистикой не возникнет. Климат в этот период также подходит для соревнований", – рассказал Чернышенко.
Он подчеркнул, что паралимпийцы являются гордостью страны.
"Мы сделаем все, чтобы и спортсмены, и болельщики получили колоссальное удовольствие от этих Игр и ощутили гордость за нашу страну", – сказал вице-премьер.
По мнению министра спорта России Олега Матыцина, Ханты-Мансийск отвечает всем условиям для проведения соревнований. Кроме того, город ранее проводил крупные турниры, в числе которых Сурдлимпийские игры, этапы Кубка мира по биатлону, а также соревнования по следж-хоккею и сноуборду.
"Уверен, что игры "Мы вместе. Спорт" станут ярким завершением сложного паралимпийского цикла", – заявил Матыцин.
В общей сложности в играх примут участие порядка 70 спортсменов в шести видах спорта – лыжных гонках, биатлоне, керлинге, сноуборде, горных лыжах и следж-хоккее.
Ранее стало известно о решении Международного паралимпийского комитета запретить российским и белорусским атлетам участвовать в Паралимпийских играх в Пекине. Глава организации Эндрю Парсонс заявлял, что на принятие данной меры повлияла угроза массового бойкота соревнований иностранными паралимпийскими комитетами и спортсменами.
В Паралимпийском комитете России (ПКР), комментируя данное решение, заявили, что считают его необоснованным и противоречащим принципу аполитичности спорта инвалидов.
Отстранение российских спортсменов осудил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Он заявил, что Международный паралимпийский комитет не справился с задачей по охране и соблюдению интересов спортсменов-паралимпийцев.
Отстранение российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады случилось после принятия Владимиром Путиным решения о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Паралимпийские игры "Мы вместе. Спорт" планируют провести с 16 по 21 марта
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