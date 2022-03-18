Путин назвал верхом цинизма отстранение россиян и белорусов от Паралимпиады

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Владимир Путин назвал верхом цинизма отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в зимних Паралимпийских играх. Об этом сообщает "Газета.ру".
Президент напомнил, что пострадали ни в чем не повинные люди.
"Паралимпийцы – люди, которые не сломались, а преодолели труднейшие жизненные испытания, достойные всемерной поддержки и преклонения, те, кто своим примером дарит надежду миллионам, заставляет поверить в себя и в свои силы", – сказал Путин.
Он добавил, что россияне не раз были свидетелями предвзятого судейства и клеветы. Российский лидер рассказал, что равенство превратилось в извращенную толерантность, а справедливость – в двойные стандарты. По его словам, борьба за чистоту в спорте стала ангажированной диктатурой антидопинговой демократии.
"Видели, как методично переиначивались, коверкались идеи самого Пьера де Кубертена, размывались некогда священные принципы спорта", – заключил Путин.
3 марта стало известно о решении Международного паралимпийского комитета запретить российским и белорусским атлетам участвовать в Паралимпийских играх в Пекине. Глава организации Эндрю Парсонс заявлял, что на принятие данной меры повлияла угроза массового бойкота соревнований иностранными паралимпийскими комитетами и спортсменами.
В Паралимпийском комитете России (ПКР), комментируя данное решение, заявили, что считают его необоснованным и противоречащим принципу аполитичности спорта инвалидов.
Отстранение российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады случилось после принятия Владимиром Путиным решения о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин обвинил мировой спорт в политической ангажированности
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