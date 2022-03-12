Международная федерация университетского спорта отстранила россиян от соревнований

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Международная федерация университетского спорта заявила о решении отстранить спортсменов из РФ и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба FISU.

"Руководящий комитет FISU подтвердил, что российские и белорусские спортсмены вместе с официальными лицами национальной федерации студенческого спорта не будут участвовать в соревнованиях и мероприятиях FISU по крайней мере до конца 2022 года", – отмечается в заявлении организации.

Уточняется, что руководство FISU осудило спецоперацию РФ и ее влияние на украинский народ, включая украинское университетское спортивное сообщество.

28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.