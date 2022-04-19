Более 1,5 млн билетов в кино с 1 февраля были куплены по "Пушкинской карте"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 1,5 миллиона билетов в кино было приобретено в рамках программы "Пушкинская карта" с 1 февраля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора департамента кинематографии министерства культуры РФ Светлану Максимченко.

"С 1 февраля, буквально за 2,5 месяца, более полутора миллионов билетов куплено по "Пушкинской карте" в кино только на российские фильмы, которых на самом деле в феврале - марте было не так много. "Пушкинская карта" начинает формировать привычку смотреть отечественное кино", – отметила Максимченко.

Она уточнила, что среди детей и подростков оказались популярными ретроспективы. Так, свыше 100 тысяч билетов были куплены на ретроспективу Андрея Тарковского. Отмечается, что также билеты по "Пушкинской карте" можно приобрести на ретроспективу киноленты Александра Роу.

Максимченко сообщила, что министерство культуры рассматривает возможность расширить действие карты на все отечественные фильмы, так как на сегодняшний день она доступна лишь на те проекты, которые были сделаны при поддержке Минкультуры и Фонда кино и на советскую киноклассику до 1991 года.

Программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября 2021 года. За счет средств проекта молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может посещать учреждения культуры по всей России. В виртуальном формате карту можно оформить на госуслугах или в приложении "Госуслуги. Культура".

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, на конец марта к программе присоединились более 220 учреждений столицы. В их числе – театры, библиотеки, музеи, концертные площадки и другие учреждения культуры.