Новогодний мюзикл "Лукоморье" пройдет в РАН с 2 по 6 января

Фото: продюсерский центр "Триумф"

Семейный мюзикл "Лукоморье" приглашает зрителей отпраздновать Новый год в РАН. Гостей ждет спектакль, созданный по мотивам русских былин и сказок Александра Пушкина.

В "Лукоморье" живут принцессы, богатыри и королевичи, там по болоту бродит забавный леший, а в мрачном подземелье чахнет коварный Кощей Бессмертный. Сцена новогоднего мюзикла меняется и оживает на глазах: зеленый дуб со златой цепью в мгновение ока превращается в логово Бабы-яги, Царство Цветов или таинственный лес, в котором живут неведомые звери и добрый волшебник – Старичок-боровичок.

Вместе с героями зрители отправятся в путешествие по трем царствам, где развернется захватывающая борьба света и тьмы. Но бояться нечего: добро восторжествует, и публику ждет вдохновляющий и, безусловно, счастливый финал.

"Лукоморье" запомнится зрителям оригинальными костюмами, фантастическим гримом, масштабными декорациями, музыкальными номерами, эффектными трюками и виртуозной игрой актеров.

Уже в фойе маленьких зрителей ждет интермедия у новогодней елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, которая начнется за час до основного представления. Дополнительно можно приобрести сладкий новогодний подарок.

2–6 января (11:00, 14:00), "Академический" зал РАН (Ленинский проспект, 32А), билеты доступны по ссылке (ребенок до трех лет включительно может пройти по одному билету со взрослым).

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