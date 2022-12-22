Психолог рассказала, нужно ли говорить ребенку о нереальности Деда Мороза

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Если ребенок начал сомневаться в существовании Деда Мороза, то следует дать ему возможность разобраться в этом вопросе самостоятельно, не нужно яро убеждать в обратном или, наоборот, признаваться в обмане, рассказала психолог Татьяна Исраелян. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам специалиста, дети перестают верить в Деда Мороза в разном возрасте, а около 10% никогда в него и не верили. Психолог сослалась на исследования конца 70-х годов прошлого столетия, в них указано, что порядка 85% детей верят в существование Деда Мороза до четырех лет, 65% – до шести лет, 25% – до восьми лет.

Средний возраст, когда современные дети перестают верить в Деда Мороза, составляет 7,4–10,2 года, уточнила Исраелян. По ее словам, сомнения начинают возникать по разным причинам, в том числе из-за неосторожных действий родителей, которые подкладывают подарки под елку посреди ночи.

Психолог призвала не бояться того, что из-за веры в Деда Мороза ребенок может вырасти инфантильным. Вера в сказочных персонажей, будь то Дед Мороз или Баба Яга, помогает узнавать мир, развивать фантазию и формировать креативность, подчеркнула эксперт.

"Вера в Деда Мороза – это временная радость. Независимо от того, когда и как ваш ребенок перестанет верить в этого персонажа, магия волшебства и вера в чудо останутся с ним, помогая справляться с трудностями в жизни", – заключила психолог.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, какие подарки нельзя дарить детям на Новый год. По ее словам, важно, чтобы подарок осуществлял мечту детей, а не родителей. Эксперт указала, что иногда взрослые считают, что ребенок будет рад подарку, который они хотели в детстве, но не получили.



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