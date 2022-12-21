Психолог рассказала, какие подарки нельзя дарить детям на Новый год

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Родителям стоит очень внимательно отнестись к подарку ребенка на Новый год, перед его выбором нужно узнать о желании детей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на детского психолога Наталью Наумову.

По ее словам, важно, чтобы подарок осуществлял мечту детей, а не родителей. Наумова указала, что иногда взрослые считают, что ребенок будет рад подарку, который они хотели в детстве, но не получили.

Психолог рекомендовала не дарить вещи "на будущее" – то, что подойдет детям через некоторое время. Например, маленькому ребенку дарят велосипед, чтобы он смог кататься на нем через какое-то время.

Наумова также посоветовала отказаться от связанных с учебой или одеждой подарков.

"Очень много разочарований от детей, когда они ждали робота или другую суперигрушку. Вместо этого родители купили сапоги, куртку и брюки. Они думают, что это замечательно: одели ребенка, потратили много денег, но, как правило, дети остаются разочарованными, потому что это обыденность, а в праздник ребенку хочется чуда и радости", – сказала специалист.

Психолог добавила, что при выборе стоит отойти от практичности в подарке и сконцентрироваться на том, чтобы доставить радость ребенку.

Ранее сообщалось, что примерно 38% опрошенных россиян хотели бы получить в подарок на Новый год деньги. Около 27% желают путевку в путешествие, а 9% – билет на концерт или в театр. Около 10% респондентов мечтают об электронике, 4% – о посуде, текстиле и других товарах для дома.



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