Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год

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Около 38% опрошенных жителей России хотели бы получить в подарок на Новый год деньги. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Уточняется, что участие в опросе издания приняли 12,7 тысячи человек.

Порядка 27% респондентов хотели бы получить в подарок путевку в путешествие, 9% – билеты на концерт или в театр.

Около 10% респондентов мечтают об электронике, 4% – о посуде, текстиле и других товарах для дома.

Получить в качестве новогоднего подарка косметику и парфюмерию или подарочный сертификат хотели бы 3 и 2% соответственно. Положительно к одежде и обуви, алкоголю и сладостям в качестве новогодних подарков относятся по 2% опрошенных.

Ранее экономист Алексей Зубец перечислил продукты, которые стоит заранее покупать к Новому году. Специалист посоветовал заранее приобрести алкогольные напитки – вино или шампанское, а также предупредил о возможном росте цен на свежие овощи.

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