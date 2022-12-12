Экономист рассказал, какие продукты стоит заранее покупать к Новому году

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Ближе к Новому году в России подорожает множество продуктов, это обычная история, которая случается каждый год. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец в беседе с радио КП.

По его словам, в первую очередь речь идет о вине и шампанском. На ситуацию оказывает влияние и то, что в страну больше не завозят напитки из-за рубежа. При этом Зубец выразил надежду, что российские производители в какой-то степени смогут покрыть выпадающие поставки.

Кроме того, экономист отметил, что увеличатся цены и на свежие овощи. По его словам, все из-за того, что в России перестали поставлять овощи, собранные на грядке.

"И начинаются поставки либо сохраненных овощей, либо опять импорт какой-нибудь турецкий. Соответственно, все это становится более дорогим", – подчеркнул Зубец.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что гипертоникам не следует злоупотреблять алкоголем и есть продукты с содержанием соли за новогодним столом. Специалист рекомендовала отказаться и от употребления сырной нарезки и оливье.



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