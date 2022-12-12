Эксперты выяснили среднюю стоимость крабового салата

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В декабре текущего года семье из четырех человек придется заплатить за продукты для приготовления крабового салата порядка 290,02 рубля. Такими данными поделился RT со ссылкой на экспертов платформы фискальных данных "Такском", которые подсчитали индекс блюда.

В сравнении с 2021 годом стоимость продуктов выросла на 10%. Эксперты использовали классический рецепт приготовления блюда.

Выяснено, что в нужной пропорции крабовые палочки обойдутся в 122 рубля, четыре яйца – в 34 рубля, огурец – в 39,5 рубля, консервированная кукуруза – 75 рублей, майонез 100 грамм – 19,2 рубля. Чайная ложка соли будет стоить 32 копейки.

Эксперты сделали такие выводы посредством анализа более 43 миллиардов кассовых чеков.

Ранее доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Казанцева заявила, что продукты для новогоднего стола в среднем подорожали на 14%.

Если семья состоит из четырех человек, в этом году они могут потратить около 12 тысяч рублей.

Продукты на новогодний стол подорожали на 14% – аналитики

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