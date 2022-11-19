Экономист рассказала, какие товары подорожают с 1 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С нового года в России увеличатся акцизные сборы, что приведет к подорожанию целого ряда товаров. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.

По ее словам, повышение акцизов затронет алкогольные напитки, в том числе пиво и вино, а также спиртосодержащую продукцию, в частности, непищевую. Сигареты тоже подорожают, и электронные устройства и жидкости для них не исключение.

Не обойдет стороной повышение сборов бензин и дизельное топливо. В этом случае не исключен рост цен и на другие товары, поскольку большая часть грузов доставляется автомобильным транспортом.

Кроме того, Долгова напомнила, что власти обсуждают введение акциза на сахаросодержащие напитки. Если соотвествующее решение будет принято, то в цене вырастут и они.

Ранее россиянам посоветовали заранее приобрести часть продуктов перед Новым годом. В первую очередь это касается товаров с долгим сроком годности, например, икры в банке. Дело в том, что многие товары – особенно спиртное – сильно подорожают перед праздником.



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