Россиянам рассказали, какие продукты лучше купить к Новому году заранее

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Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков Александр Разуваев перечислил продукты, которые лучше заранее купить к Новому году. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт предупредил, что стоимость некоторых товаров увеличится, поэтому что-то стоит купить уже сейчас, например красную и черную икру в банках. Специалист объяснил, что срок годности икры позволяет приобрести этот продукт заблаговременно.

"Подорожает прежде всего спиртное: импортный алкоголь, у нас и так его дефицит, хотя крымское игристое вино не хуже. Подорожает стандартный набор "индекса оливье", который всегда повыше инфляции. Я думаю, в этом году годовая инфляция будет 12%, а "индекс оливье" – под 20%", – сказал он.

В свою очередь, экономист Татьяна Куликова спрогнозировала рост инфляции в ближайшее время. Однако, по ее словам, это будет происходить постепенно, поэтому резкого подъема цен не случится. По мнению специалиста, товары могут заметно подорожать в начале 2023 года.

Что касается повышения цен в преддверии Нового года – это естественный процесс, поскольку большинство россиян начинают закупаться перед праздниками, добавила она.

"Если есть возможность купить то, что сохранится, например консервы, лучше это сделать сейчас", – резюмировала Куликова.

Ранее руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин оценил динамику цен на мясо птицы. Сейчас они стали даже ниже, чем годом ранее, подчеркнул эксперт. Он полагает, что в будущем стоимость птицы останется примерно в тех же границах.

Как объяснил эксперт, увеличение производства и борьба за снижение его себестоимости дают свои результаты. Кроме того, более доступным становится мясо индейки, добавил он.



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