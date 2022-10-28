Экономист рассказал, какие продукты могут подорожать к концу года

Аналитики прогнозируют, что к концу года некоторые категории продуктов в РФ могут несколько подрасти в цене. Причина этому – окончание сезона сбора овощей и фруктов. Кроме того, повышенный потребительский спрос на товары к новогоднему столу. Разбираемся, как могут измениться ценники в магазинах.



"Нет необеспеченного спроса"

В скором времени в российских магазинах может незначительно повыситься стоимость капусты, картофеля, баклажанов, а также грунтового перца. Корректировка цен связана с окончанием сезона урожая плодоовощной продукции. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

По словам эксперта, правительство сдерживает цены и особых причин для роста не имеется.





Ольга Лебединская доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова В стране нет необеспеченного спроса по продуктам, и по большей части групп товаров тоже всего хватает.

Цены на мясо и зерно останутся в прежних границах, поскольку было введено эмбарго на экспорт сельхозпродукции за границу в недружественные страны, прогнозирует Лебединская. При этом не исключено, что стоимость рыбных продуктов может вырасти.

"Трудности, испытываемые рыбохозяйствами, могут способствовать незначительному росту цен на их продукцию, в пределах 5%", – комментирует эксперт.



Новый год меняет цены

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К концу года могут незначительно вырасти в цене овощи, фрукты, чай, кофе, а также популярные продукты к новогоднему столу. Об этом Москве 24 рассказал экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Априори цена на плодоовощную продукцию повышается в октябре-ноябре, это традиционное повышение. Потому что это время, когда отечественное производство товаров сходит практически на нет. Остается тепличное хозяйство, а оно всегда дороже.

"На рынок выйдут импортные овощи и фрукты – из Азербайджана, Египта, Турции, цена на них выше, потому что в нее заложена таможенная погрузка, разгрузка и так далее. Это нормальная ситуация на рынке", – объясняет экономист.

По словам Остапковича, в этот период на 1,2–2% могут вырасти цены и на другие импортные продукты, например на чай и кофе, а также непродовольственные товары.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ При этом у отечественных товаров факторов для роста практически нет. Они если и будут повышаться в цене, то только в пределах 0,5%.

Кроме того, с середины ноября по середину декабря вырастут цены на продукты к новогоднему столу – икру, рыбу, алкоголь, считает эксперт.

"Но мне кажется, что в этом году не будет какого-то сильного повышения. Потому что сейчас идет тенденция на уменьшение реальных доходов населения. Предприниматели это понимают и поэтому постараются сохранить цену, иначе спрос на эти продукты будет минимален", – заключил эксперт.

Ранее руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин оценил динамику цен на мясо птицы. Сейчас они стали даже ниже, чем годом ранее, подчеркнул эксперт. Он полагает, что в будущем стоимость птицы останется примерно в тех же границах.