Экономист рассказал, какие продукты могут подорожать к концу года

Аналитики прогнозируют, что к концу года некоторые категории продуктов в РФ могут несколько подрасти в цене. Причина этому – окончание сезона сбора овощей и фруктов. Кроме того, повышенный потребительский спрос на товары к новогоднему столу. Разбираемся, как могут измениться ценники в магазинах.
"Нет необеспеченного спроса"
В скором времени в российских магазинах может незначительно повыситься стоимость капусты, картофеля, баклажанов, а также грунтового перца. Корректировка цен связана с окончанием сезона урожая плодоовощной продукции. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.
По словам эксперта, правительство сдерживает цены и особых причин для роста не имеется.
Цены на мясо и зерно останутся в прежних границах, поскольку было введено эмбарго на экспорт сельхозпродукции за границу в недружественные страны, прогнозирует Лебединская. При этом не исключено, что стоимость рыбных продуктов может вырасти.
"Трудности, испытываемые рыбохозяйствами, могут способствовать незначительному росту цен на их продукцию, в пределах 5%", – комментирует эксперт.
Новый год меняет цены
К концу года могут незначительно вырасти в цене овощи, фрукты, чай, кофе, а также популярные продукты к новогоднему столу. Об этом Москве 24 рассказал экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
"На рынок выйдут импортные овощи и фрукты – из Азербайджана, Египта, Турции, цена на них выше, потому что в нее заложена таможенная погрузка, разгрузка и так далее. Это нормальная ситуация на рынке", – объясняет экономист.
По словам Остапковича, в этот период на 1,2–2% могут вырасти цены и на другие импортные продукты, например на чай и кофе, а также непродовольственные товары.
Кроме того, с середины ноября по середину декабря вырастут цены на продукты к новогоднему столу – икру, рыбу, алкоголь, считает эксперт.
"Но мне кажется, что в этом году не будет какого-то сильного повышения. Потому что сейчас идет тенденция на уменьшение реальных доходов населения. Предприниматели это понимают и поэтому постараются сохранить цену, иначе спрос на эти продукты будет минимален", – заключил эксперт.
Ранее руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин оценил динамику цен на мясо птицы. Сейчас они стали даже ниже, чем годом ранее, подчеркнул эксперт. Он полагает, что в будущем стоимость птицы останется примерно в тех же границах.