В России могут подорожать овощи и рыба

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До конца года в России может подорожать картофель, капуста, грунтовой перец и баклажаны, утверждает доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

Но, по ее мнению, сезонные овощи и фрукты становятся дешевле. Она заявила, что власти прилагают много усилий, чтобы сдержать цены, поэтому сильных причин для подорожания нет.

"В стране нет необеспеченного спроса по продуктам и по большей части групп товаров тоже всего хватает", – поделилась Лебединская в беседе с изданием "Прайм".

Кроме того, она подчеркнула, что из-за ввода эмбарго на экспорт сельского хозяйства в недружественные страны цены на зерновую и мясную продукцию останутся на прежнем уровне. На 5% подорожает рыба, что связано, считает Лебединская, с трудностями, которые испытывает рыбное хозяйство.

Также эксперт предположила, что цены могут стать меньше на некоторые товары народного потребления: канцелярию и офисную бумагу.

Ранее Владимир Путин продлил на следующий год указ о продовольственном эмбарго, введенном в 2014 году в рамках ответных мер на санкции. Решение позволит защитить национальные интересы государства, подчеркнули в Кремле. Указ будет действовать с 1 января по 31 декабря 2023 года.

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