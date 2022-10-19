Россиянам рассказали о динамике цен на мясо птицы

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Цены на куриное мясо сегодня ниже, чем год назад, отметил в интервью радио Sputnik руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

По словам специалиста, волноваться из-за возможного повышения цен не стоит. Стоимость мяса птицы в перспективе останется приблизительно на том же уровне. Он уточнил, что речь в данном случае идет о долговременной тенденции.

Как объяснил эксперт, увеличение производства и борьба за снижение его себестоимости дают свои результаты. Кроме того, более доступным становится мясо индейки, добавил эксперт.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил о вреде употребления вареной куриной кожи. Как отметил эксперт, кожа накапливает вредные вещества, которыми кормили птицу. Он рекомендовал перед приготовлением курицы срезать кожу.

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