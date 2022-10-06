Экономика РФ вернется к росту примерно через год – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Российская экономика вернется к уверенному росту "чуть больше, чем через год", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании II Каспийского экономического форума.

"В 2024–2025 годах валовой внутренний продукт продолжит рост, прежде всего за счет увеличения внутреннего спроса – потребительского и инвестиционного, и благодаря реализации стратегических приоритетов", – сказал премьер.

Он пообещал, что власти будут дальше просчитывать возможные риски и смягчать последствия, исходя из того, что санкции будут носить долгосрочный характер. Главной задачей в таких условиях глава кабмина назвал защиту интересов граждан, а также работу по обеспечению потребностей экономики.

Мишустин рассказал, что потребительский спрос в РФ восстанавливается, поддержку ему оказывает стабильная ситуация на рынке труда. Он подчеркнул, что антироссийские санкции носят беспрецедентный масштаб, и правительство России приняло меры, чтобы нивелировать их влияние.

Экономика доказывает свою способность адаптироваться к внешним вызовам, отметил премьер.

"Инвестиционная активность в первом полугодии находилась на высоком уровне. Замедлилась инфляция – с пикового значения в 17,8% в годовом выражении в апреле – до 13,5% по итогам прошлой недели", – сказал Мишустин.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что сбалансированность федерального бюджета должна быть сохранена для решения существующих проблем. Глава государства призвал при планировании брать во внимание макроэкономическую конъюнктуру и ситуацию на глобальных товарных и финансовых рынках.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что целями нового бюджета являются развитие, нацпроекты, перестройка экономики, а также новые рабочие места и макростабильность.



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