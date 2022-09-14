Новости часа: Мишустин назвал цели нового бюджета России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал цели нового бюджета. Это развитие, нацпроекты, перестройка экономики, а также новые рабочие места и макростабильность.

Инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли на 0,5 процентных пункта. Об этом заявил ЦБ РФ.

Семидневный железнодорожный круиз "Крымский вояж" запустят из Москвы с 31 октября. Об этом сообщил перевозчик.