Кадыров рассказал о сюрпризе для ВСУ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Военнослужащие России подготовили сюрприз для ВСУ, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

"Наши бойцы подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну а пока не буду раскрывать карты", – написал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что все действия бойцов четко спланированы и никаких отклонений или внештатных ситуаций не наблюдается.

"Я уверен, что общими усилиями мы доведем дело до полного разгрома вражеских бандформирований", – добавил он.

Ранее глава Чечни заявил, что РФ вернет контроль над городами на харьковском направлении. Он высказал мнение, что Россия в ходе спецоперации достигнет всех поставленных целей.

До этого Кадыров назвал истинные цели спецоперации на Украине. По его словам, солдаты ВС РФ борются не только за освобождение мирного народа, но и за традиции, идентичность, религию и духовно-нравственные ценности.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

