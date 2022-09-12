Кадыров рассказал о сюрпризе для ВСУ

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Военнослужащие России подготовили сюрприз для ВСУ, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
"Наши бойцы подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну а пока не буду раскрывать карты", – написал Кадыров.
Глава Чечни подчеркнул, что все действия бойцов четко спланированы и никаких отклонений или внештатных ситуаций не наблюдается.
"Я уверен, что общими усилиями мы доведем дело до полного разгрома вражеских бандформирований", – добавил он.
Ранее глава Чечни заявил, что РФ вернет контроль над городами на харьковском направлении. Он высказал мнение, что Россия в ходе спецоперации достигнет всех поставленных целей.
До этого Кадыров назвал истинные цели спецоперации на Украине. По его словам, солдаты ВС РФ борются не только за освобождение мирного народа, но и за традиции, идентичность, религию и духовно-нравственные ценности.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин назвал целью СВО ликвидацию антироссийского анклава на Украине
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