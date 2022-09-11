Кадыров заявил, что Россия вернет контроль над городами на харьковском направлении

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия вернет под контроль города на харьковском направлении. По его словам, это произойдет в ближайшем будущем.

"Но я, Рамзан Кадыров, официально заявляю, что все эти города будут возвращены обратно, там уже находятся наши люди, специально подготовленные для этой работы, готовы выехать еще под 10 тысяч бойцов. Мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы, и вы увидите конкретные результаты", – заявил Кадыров в аудиосообщении, опубликованном в его телеграм-канале.

Он выразил мнение, что Россия в ходе спецоперации достигнет всех поставленных целей.

"Но я знаю одно – Россия победит, и эти натовские шайтаны и западноевропейские спецслужбы, их оружие будет подавлено, подавлено духом наших бойцов", – заявил глава Чечни.

Ранее Кадыров назвал истинные цели проведения специальной военной операции на Украине. По его словам, РФ борется не только "за освобождение мирных людей, но и за будущее страны", в том числе за "традиции, идентичность, за духовно-нравственные ценности, за религию".

По его словам, в некоторых случаях санкции против РФ вводились только за непринятие ЛГБТ-сообщества. Однако непринятие указанных ценностей означало лишь то, что "РФ не позволит это у себя".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

