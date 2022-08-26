Кадыров попросил Путина позволить ему быстро закончить СВО

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросили Владимира Путина позволить чеченским бойцам быстро закончить спецоперацию на Украине. Свою просьбу он озвучил в голосовом сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале.

"Прошу и еще раз очень даже прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию", – сказал Кадыров.

Он также отметил, что 15% мирового сообщества, которые выступают против России, – не весь мир, и если требуется их усмирить, то его бойцы смогут это сделать.

Ранее в пятницу СБУ предъявила обвинения в военных преступлениях Кадырову, а также замначальника управления Росгвардии по Чечне Даниилу Мартынову и командиру тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона "Юг" Хусейну Межидову.

В связи с этим глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. В Следственном комитете считают предъявленные указанным лицам обвинения надуманными и противоречащими закону.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

