Кадыров обсудил с Шойгу вопросы о наступательных действиях российской армии

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров обсудил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу вопросы о наступательных действиях российской армии в рамках неофициальной встречи в Сочи. Об этом лидер Чеченской Республики рассказал в своем телеграм-канале.

"В ходе беседы мы предметно обсудили вопросы, касающиеся наступательных действий войск РФ. <...> При зачистке территорий необходимо свести на минимум ущерб населенным пунктам, а также избежать жертв среди местного населения", – написал он в публикации.

Как отметил Кадыров, Шойгу высоко оценил работу чеченских бойцов по освобождению территорий ЛНР и ДНР.

Глава Чечни также выразил уверенность в том, что российская сторона успешно справляется с задачами, поставленными в ходе спецоперации.

Ранее Кадыров заявил, что его следующей задачей в рамках специальной операции по защите ЛНР и ДНР является уничтожение остатков террористов, которые в свое время сбежали из Чечни на Украину. Он добавил, что сбежавшие террористы находятся в розыске. За информацию об их месте расположения много раз объявлялось крупное вознаграждение.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин сказал, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.