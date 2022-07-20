Кадыров сравнил западные страны с щенятами

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил поведение западных стран после начала спецоперации РФ на Украине с поведением щенят. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"С началом специальной военной операции на Украине все будто хором залаяли, изрыгая столпы пламени и периодически санкции. Однако, осознав тщетность своих действий, в момент наступило молчание, а затем раздался жалобный скулеж", – высказался он.

Кадыров прикрепил к публикации видео, в котором идут его бойцы, а рядом бегут и лают щенки. Лидер Чечни также отметил, что беспрецедентное количество санкций против России никак не отразилось на ней.

Ранее Кадыров заявил, что его следующей задачей в рамках специальной операции по защите ЛНР и ДНР является уничтожение остатков террористов, которые в свое время сбежали из Чечни на Украину. Он добавил, что сбежавшие террористы находятся в розыске. За информацию об их месте расположения много раз объявлялось крупное вознаграждение.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.