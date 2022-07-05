Кадыров посоветовал Зеленскому бежать

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на заявления украинских властей о скором возвращении Лисичанска.
"Зеленский говорит, что заберет Лисичанск, а его бандерщина говорит обратное. Мой вам совет – бегите! Это у вас хорошо получается", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.
3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. По его словам, под контроль российских военных перешел Лисичанск и прилегающие к нему населенные пункты, в том числе Малорязанцево, Белогоровка и другие.
Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что оборона Лисичанска и Северодонецка является успешной военной операцией украинских войск. Главным достижением операции он назвал "сломанный красноармейский стереотип "ни шагу назад".
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Шойгу сообщил о текущем положении в Лисичанске и Северодонецке
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: