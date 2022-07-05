Кадыров посоветовал Зеленскому бежать

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на заявления украинских властей о скором возвращении Лисичанска.

"Зеленский говорит, что заберет Лисичанск, а его бандерщина говорит обратное. Мой вам совет – бегите! Это у вас хорошо получается", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. По его словам, под контроль российских военных перешел Лисичанск и прилегающие к нему населенные пункты, в том числе Малорязанцево, Белогоровка и другие.

Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что оборона Лисичанска и Северодонецка является успешной военной операцией украинских войск. Главным достижением операции он назвал "сломанный красноармейский стереотип "ни шагу назад".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

