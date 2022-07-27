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Москва 24

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Политика

27 июля, 21:16

Кадыров назвал США матерью агрессии и международного терроризма

политика

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал США матерью агрессии и международного терроризма. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, в ближайшие месяцы Запад попытается ужесточить информационную кампанию против России и закрепить за Москвой статус агрессора.

"И не забывайте, какая страна единственная в мире использовала ядерное оружие в войне, причем не против боевых подразделений врага, а против его мирного населения для "психологического эффекта", – написал Кадыров.

Он подчеркнул, что преподнесенная Западом цензура и отсутствие свободной прессы в России – это ничто по сравнению с действиями США в отношении неподконтрольных им СМИ. Кадыров отметил, что в РФ иноагентами признали "полторы сотни", а в Америке – 1 700. В Соединенных Штатах также самое большое число заключенных на душу населения.

Кадыров написал, что США имеют 750 военных баз в 80 странах.

"Зачем столько? Вот еще цифра: 173 тысячи американских военных дислоцируются в 159 государствах мира. Разве не это самая настоящая военная агрессия в коварной скрытой форме?" – подчеркнул глава Чечни.

Ранее Кадыров сравнил поведение западных стран после начала спецоперации РФ на Украине с поведением щенят. По его словам, они будто хором залаяли, "изрыгая столпы пламени и периодически – санкции". Кадыров прикрепил к публикации видео, в котором идут его бойцы, а рядом бегут и лают щенки.

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