Кадыров заявил, что помощь Запада украинским бойцам "тает в карманах властей"

Фото: Елена Афонина/ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что помощь Запада не доходит до украинских бойцов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Помощь, которая предназначалась националистам, должным образом до них не доходит, либо таинственным образом тает в карманах властей", – говорится в его публикации.
Как отметил лидер Чеченской Республики, украинская сторона терпит поражение: солдаты бегут, техника уничтожается, а оружие благополучно переходит в распоряжение союзных войск.
Ранее Кадыров заявил, что его следующей задачей в рамках специальной операции по защите ЛНР и ДНР является уничтожение остатков террористов, которые в свое время сбежали из Чечни на Украину. Он добавил, что сбежавшие террористы находятся в розыске. За информацию об их месте расположения много раз объявлялось крупное вознаграждение.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российские средства ПВО за сутки уничтожили 11 украинских беспилотников
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