Кадыров заявил, что Европа пытается заставить РФ перейти к полномасштабной войне

Фото: kremlin.ru
Европа пытается заставить Россию перейти от спецоперации к полномасштабной войне. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
По его словам, полномасштабная война нужна Западу, а не украинскому народу. Кадыров также выразил мнение, что таким образом НАТО хочет ослабить Россию, которая всегда была готова к любой войне.
Вместе с тем глава Чечни отметил, что в случае прямого столкновения Альянс отправит воевать мирных украинцев.
"Пошлют отцов, мужей, братьев и сыновей <...> украинский народ должен снять с ушей зеленскую лапшу псевдопатриотизма, выйти на улицы и пинком под зад вышвырнуть продажное руководство, которое не копает окопы, а только подначивает на смерть", – заключил Кадыров.
Ранее Кадыров заявил о начале разработки планов по демилитаризации стран НАТО. Он назвал эти планы грандиозными. По его словам, первая на очереди после взятия Киева – Польша.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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