Кадыров ответил на обвинения в военных преступлениях со стороны Киева

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на обвинения в военных преступлениях, предъявленные ранее Службой безопасности Украины. Свое мнение он высказал в голосовом сообщении в телеграм-канале.

"Господа СБУ-шники, определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, террорист. У вас ни чести, ни совести, ни патриотизма, ни любви к Родине. Вы пешки преступных или террористических организаций", – сказал лидер Чечни.

Кадыров подчеркнул, что полностью поддерживает проведение спецоперации на Украине. Он также обратился к Владимиру Путину с просьбой предоставить возможность закончить ее.

"Прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию. Если из мирового сообщества 15% против нас – это не значит, что весь мир против нас", – добавил он.

Кадыров выразил уверенность в том, что эти 15% "можно быстро усмирить".

Ранее Служба безопасности Украины предъявила обвинения Кадырову. Уточняется, что сотрудники СБУ собрали "безоговорочные доказательства" военных преступлений главы Чечни и его подчиненных.

Помимо самого главы республики, также Служба безопасности предъявила обвинения замначальника управления Росгвардии по Чечне Даниилу Мартынову и командиру тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона "Юг" 46-й отдельной бригады оперативного назначения СКО войск Нацгвардии РФ Хусейну Межидову.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.