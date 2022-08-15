Кадыров заявил, что "Ахмат" занял стратегически важную позицию под Северском в ДНР

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Бойцы спецназа "Ахмат" заняли стратегически важную позицию под Северском в Донецкой Народной Республике, заявила глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Также бойцы спецподразделения "Ахмат" провели успешную операцию и уничтожили укрепрайон бандеровцев. <...> В настоящее время идет зачистка зеленой зоны в окрестностях Северска", – написал политик в своем телеграм-канале.

По его словам, наступательные действия в этом направлении ведутся уже третий день подряд. С российской стороны потерь нет.

На прошлой неделе Кадыров сообщил, что силы спецподразделения "Ахмат" совместно с бойцами Народной милиции ЛНР взяли под контроль территорию завода Knauf в Соледаре ДНР. Он также напомнил, что ранее бойцы "Ахмата" взяли под контроль 36 населенных пунктов, в том числе четыре города, на луганском направлении.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

