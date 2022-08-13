В Минобороны сообщили об освобождении поселка Пески в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Союзные силы России, ДНР и ЛНР взяли под контроль поселок Пески в Донецкой Народной Республике, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой Народной Республики", – отметил он.

В настоящее время бои идут за Авдеевский укрепрайон, находящийся под контролем Украины, а также идет наступление в Соледаре.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что силы спецподразделения "Ахмат" совместно с бойцами Народной милиции ЛНР взяли под контроль территорию завода Knauf в Соледаре Донецкой Народной Республики.

Он напомнил, что ранее бойцы "Ахмата" уже взяли под контроль 36 населенных пунктов, в том числе четыре города, на луганском направлении. По его словам, дополнительные силы спецназа уже прошли подготовку в Чечне и готовы к отправке на Украину для выполнения задач специальной военной операции.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

