Мэр Горловки сообщил о боях в районе Зайцево в ДНР

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Союзные силы ведут бои в районе поселка Зайцево в ДНР, заявил мэр Горловки Иван Приходько.

"Горловка. Идет сильный бой в районе Зайцево. Враг хаотично обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил", – написал он в своем телеграм-канале.

Приходько призвал жителей не покидать укрытия и максимально ограничить перемещение по городу, добавив, что все службы работают в усиленном режиме.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что силы РФ, ДНР и ЛНР взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье в Донецкой Народной Республике.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

