ВКС РФ уничтожили пункт дислокации аэромобильной бригады ВСУ в Херсонской области

Фото: Минобороны РФ

В Минобороны заявили, что Воздушно-космические силы РФ уничтожили временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ в Херсонской области. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.

"В районе населенного пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС России и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ", – говорится в публикации.

В результате атаки удалось ликвидировать свыше 400 националистов.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы РФ двумя высокоточными ударами уничтожили более 500 украинских боевиков. Атака производилась по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харькова и временному пункту дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Константиновки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин сказал, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.